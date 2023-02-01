Как сообщает Politeka.net со ссылкой на патрульную полицию Киева, взрыв произошел в квартире на девятом этаже дома, который находится на улице Радужной.
На место вызова прибыли патрульные, спасатели и медики.
«Оказалось, что взорвался самогонный аппарат в одной из квартир. В результате взрыва 56-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован медиками в больницу», - рассказали в полиции.
Кроме того, в квартире вылетели стекла.
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Также правоохранители напомнили, что за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства предусмотрена административная ответственность.
Комментируя необычное событие, пользователи соцсетей упрекнули полицейских в том, что они не досмотрели за нарушителем, а также пошутили по поводу качества самогона:
«Как же вы не досмотрели! Кажется, ваша тема…..», «Самогон, наверное, бомба был!», «Брагу поперло», «Не все было так радужно на Радужной».
Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Киеве произошло страшное преступление – убийство женщины.
Как оказалось, во время застолья киевлянин на подпитиии во время демонстрации охотничьего оружия, которое было заряжено, выстрелил жене брата в голову, в результате чего она сразу умерла. С целью скрыть убийство и отвести подозрение, фигурант инсценировал в доме грабеж и придумал детали происшествия для брата и полиции.
Ранее стало известно о семейной драме под Киевом.
Также Politeka.net писала, что русскоязычные мужчины напали на украинок в Берлине.