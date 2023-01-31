В роддоме на Волыни собратья встретили жену и новорожденного сына погибшего 27-летнего военнослужащего Артема Филюка.

Об этом сообщили на странице Нововолынской центральной городской больницы в Facebook.

Пара вышла замуж в октябре 2022 года, когда мужчина приехал в отпуск со службы. 12 ноября герой погиб в результате российских обстрелов на Харьковщине

"Малыш появился на свет 23 января. Имя мальчику успел выбрать папа - назвали Максимом. Мама Елена и бабушка Наталья рядом, однако папу мальчик сможет увидеть только на фото", - говорится под трогательным видео.

Собратья погибшего из 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого встретили младенца с мамой по военным традициям. В роддом также приехали ближайшие родственники, друзья и волонтеры.

Напомним, Мама погибшего военнослужащего купила для ВСУ внедорожник, фото: "передала 250 тысяч".

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием для ВСУ не прошел зря.