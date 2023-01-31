Мужчина с Харьковщины пошел на службу в ВСУ, откуда «сливал» врагу информацию об украинском войске.
Об этом сообщила СБУ.
СБУ задержала «агентов проникновения» ФСБ рф, вербовавших новых информаторов. Одним из агентов рф оказался житель Харьковщины, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.
Вскоре агент выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области.
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Находясь на территории учреждения, он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто «изучал» систему охраны военного объекта.
Впоследствии мобилизованного передислоцировали в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области.
На востоке Украины его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.
К преступной деятельности он привлек своего земляка, который после 24 февраля прошлого года вместе с ним переехал в Сумы как ВПО, а затем – в Одесскую область.
Согласившись на предложение российского агента, его приспешник начал разведывать места базирования подразделений ВСУ в причерноморском регионе.
В первую очередь он пытался найти склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск.
Оба злоумышленника передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием близлежащей местности.
В «зоне особого внимания» были бывшие военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.
Контрразведчики СБУ задержали обоих предателей на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений.
Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.