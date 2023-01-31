Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают Силы безопасности и обороны Украины.

Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД меняется с 1 февраля 2023 года. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. гривен, введенных постановлением Кабмина 28 февраля 2022 г.

Подчеркивается, что решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий, и принято для соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины.

Также отмечается, что теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

«Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, непосредственно участвующим в боевых действиях, не меняется», - говорится в заявлении Сил безопасности и обороны.

Боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются. Изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, уже с 1 февраля 2023 будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащие в так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — на уровне не менее 17 000 гривен.

Напомним, ранее было принято важное решение по мобилизации.

Также сообщалось, что украинцев разозлило вручение повесток в горсовете и мэру Броваров.