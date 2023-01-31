Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний в интервью NV рассказал, что все происходит очень тяжело и ситуация непростая.

«Возьмем, например, Херсон, там уже много приходивших ко мне священников – настоятели храмов в Херсоне и вокруг Херсона, но они боятся служить. Проблема в том, что все церкви перед глазами все простреливаются, они, конечно, готовят документы и ходят в общину, поддерживают. Но все же остается страх, что если они откроются, а им все разрушат или, не дай бог, люди погибнут», - пояснил митрополит.

Кроме того, есть и другая проблема – прихожане. На деоккупированных территориях их мало.

«Я общаюсь со священниками деоккупированной Харьковщины, Сумщины, и там большая часть проукраинского населения уехала. Наш приход существовал там лет 10–15, и сейчас один наш священник говорит, например, что совсем нет прихожан. Конечно, это приход почти где-то на границе с Российской Федерацией, но этому священнику сейчас нет для кого служить. Остались те, кому украинская церковь не интересна, к сожалению, они подверглись пропаганде россиян», - рассказал Епифаний, подчеркнув, что ситуации на оккупированных территориях разные и сложные.

Также митрополит рассказал, что Московский патриархат через четыре года после получения ПЦУ Томоса потерял более полутора тысяч приходов - примерно 1.700 приходов от них отошли.

Напомним, Епифаний рассказал о "грехах" Януковича вокруг Лавры, чем все может закончиться.

Также сообщалось, что скандальному митрополиту Павлу грозит уголовная ответственность.

Кроме того, Politeka.net писала, что Епифаний объяснил, почему нельзя запретить УПЦ МП достаточно быстро.