В Броварах Киевской области вручили повестку мэру города Игорю Сапожко, пишет Politeka.net со ссылкой на городское издание "Трибуна Бровары".

Так, отмечается, что только заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим на исполкоме городского совета.

Также повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

Уточняется, что получившие повестки должны явиться в "военкомат" для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Комментируя вручение повесток мэру и другим присутствующим на исполкоме городского совета, украинцы выразили уверенность, что это показуха.

«Цирк на дроте», «Показуха», «Цирк шапито», «Поверю только тогда, когда увижу некрологи, а пока спектакль для лохов», «Точно показуха. Лучше бы загранпаспорта забрали», «Откупятся сто процентов, а кто действительно больной - того забирают...Где справедливость?»,

«На каких лохов эта клоунада рассчитана?», «Так они же госслужащие/лица, выполняющие функции государства, их не могут призвать, поэтому интересное шоу, не больше»,

«Цирк и все. Зачем людям пыль в глаза пускать? Когда уж эта дурость закончится? Это все показывает отношение власти к своим избирателям, к народу» , - комментируют появившееся в сети украинцы видео.

Напомним, ранее Кабмин принял важное решение относительно мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцам начали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.