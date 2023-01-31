Украина простилась с командиром авиационного звена авиационной эскадрильи майором Данилом Мурашко, пишет Politeka.net со ссылкой на 299-ю бригаду тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Ему было всего 24 года. Трагедия произошла 27 января – в тот день, во время выполнения боевого задания, его Су-25 был подбит российским истребителем.

«Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В этой связи потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя», - рассказали коллеги Даниила об обстоятельствах его гибели.

С 24 февраля Даниил Мурашко совершил 141 боевой вылет. Уничтожил около 70 единиц бронированной техники, 600 оккупантов, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов.

Не раз выходил из-под ударов противника.

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

Украинцев ошеломила гибель такого молодого и мужественного воина.

«Царство небесное. Мягких облачков вам Сокол! Низкий поклон и искренние соболезнования родным. Мужество не дается на прокат...»,

«Больно, как больно терять вас, лучших сыновей Украины. Земной поклон тебе Воин. Скорбим за тобой, сынок. Навсегда в сердцах наших», «Низкий поклон... Герои не умирают!»,

«Мог бы еще жить и жить. Как это болит, кровоточит… за всех отомстим», «Почивай с миром, Воин!», «Еще один герой пошел держать небо. Боль», «Именами этих людей нужно называть улицы».

Напомним, оборвалась жизнь знаменитого украинца, которого называли человеком-эпохой.

Также сообщалось, что мама погибшего военнослужащего купила для ВСУ внедорожник.

Кроме того, Politeka.net писала, что новое наступление оккупантов назвали неизбежным.