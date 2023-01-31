ЧП произошло в одном из заведений на Подоле, пишет Politeka.net со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

По состоянию на 30 января, поступило 6 экстренных сообщений о заболевании острым энтероколитом среди жителей города Киева.

Ранее было известно о 4 случаях, «в том числе трое госпитализированы в медицинское учреждение столицы».

Как отмечается, все они, вероятно, связаны с употреблением готовой продукции в одном из заведений общественного питания в Шевченковском районе города Киева.

«Больные употребляли блюда в течение 23.01.2023-25.01.2023. В состав блюд, предположительно связанных с заболеванием, входили куриные яйца с неполной термической обработкой.

В настоящее время заболело 6 взрослых, из них госпитализированы 4 в одно из лечебных учреждений г. Киева, 2 лечатся амбулаторно», - говорится в сообщении.

Все госпитализированные бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций, в трех из них выделены Salmonella enteritidis, группы D и 1 материал в работе.

Также отмечается, что при эпидемиологическом расследовании были отобраны готовые блюда для бактериологического исследования на кишечную группу инфекций, пробы питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды, а также бактериологически обследованы находившиеся на смене сотрудники.

"Эпидрасследование продолжается", - добавили в Центре контроля и профилактики болезней.

Ранее в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве сообщили, что было отобрано 20 санитарно-гигиенических смывов с оборудования кухни заведения, обследовано на кишечную патфлору 13 человек персонала, отобрано 4 готовых блюда в которые входят яйца куриные с неполной термической обработкой, две пробы воды и 10 сырых яиц для исследования на сальмонеллез.

«Администрации заведения объявлено на немедленном прекращением изготовления вероятно опасных готовых блюд в состав которых входят яйца куриные с неполной термической обработкой и изъятие из обращения партии яиц куриных по сети заведений», - заверили в Госпродпотребслужбе.

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