Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования госслужащих и работников критически важных предприятий, пишет Politeka.net.

Так, в новом постановлении Кабинета министров №76 от 27 января 2023 г. говорится, что новый порядок предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.

Она не может превышать: срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; шесть месяцев – для военнообязанных, работающих: на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнослужащих может превышать 50%. К предприятиям, учреждениям и организациям ТЭК, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества подлежащих бронированию военнообязанных », – говорится в документе.

Руководители органов госвласти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций отвечают за включение военнообязанных работников в списки, а также за соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Согласно порядку, предприятие является критически важным для экономики в случае соответствия 3 из 7 критериям, а именно:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов (от €1,5 млн),

сумма поступлений в инвалюте (эквивалент €32 млн),

стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению КМУ №83 от 2015 года,

важное значение для удовлетворения потребностей территориального общества,

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ,

зарплата не меньше средней зарплаты по региону за IV кв. 2021 год,

резидентство Дия Сити.

Предприятиям ТЭК, государственным или коммунальным учреждениям культуры, предприятиям в области здравоохранения, образования и науки, физкультуры и спорта, соцзащиты достаточно соответствовать двум критериям.

Это ослабление распространяется также на "линейные аудиовизуальные медиа, осуществляющие эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание с использованием радиочастотного ресурса, программное наполнение которого состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач или вовлечены в систему оповещения и их аффилированных лиц".

Кроме того к критически важным относятся:

специализированные учреждения ООН,

зарубежные дипломатические учреждения в Украине,

представительства донорских учреждений,

исполнители проектов международной технической помощи,

представительства международных организаций.

Также туда входят международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты на средства международных партнеров, согласно перечню, утвержденному МИДом или секретариатом Кабмина.

В органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, количество военнообязанных, подлежащих бронированию и занимающих должности, должно составлять 50% от количества военнообязанных – за исключением руководящего звена.

Бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности подлежат: военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий "А" и "Б", руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб.

В органах местного самоуправления военнообязанные, занимающие должности 1-4 категорий должностей, подлежат бронированию независимо от звания, возраста и специальности. Среди должностных лиц 5-7 категорий бронирования возможно для 50% военнообязанных.

Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), также должны забронировать 50% своих военнообязанных работников. В случае обоснованной потребности количество забронированных может превышать 50%.

Постановлением установлено, что бронирование, уже предоставленное работнику по старой процедуре, будет оставаться действительным в течение срока, на который они были предоставлены.

В случае потери оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана и т.п.) отсрочка аннулируется.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием для ВСУ не прошел зря.