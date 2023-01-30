После завершения матча «Марсель – Монако» футболист сборной Украины Руслан Малиновский дружески обнялся с россиянином Александром Головиным.

На инцидент обратил блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

"Раньше было только фото объятий, после чего жена Малиновского Роксана обещала всех критиков банить и писала, что «первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок Монако просто поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу»

И теперь есть и видео. И да, это объятия с представителем убийц.

Сам Головин из Кемерово. Кемеровский СОБР, например, горел в Ирпене. Малиновский из Житомира. По которому не раз россияне избивали ракетами.

Такой поступок футболиста не поддается никаким объяснениям. Вместо извинений мы видим только обвинения в сторону украинцев, которые этим справедливо возмущены.

Малиновский – хороший футболист. Но объятия с оккупантом задают большой вопрос по поводу того, какой он гражданин", - отметил Стерненко.

После того, как скандал получил огласку, Малиновский все-таки извинился.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако. Я понимаю, что лучше бы его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал».

Но и обиделся на критику: «Я понимаю, как это важно для вас данный момент, но те образы и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки. В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», - сказал футболист сборной Украины.