Украинцев выгоняют из домов вдоль линии фронта под видом эвакуации, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, оккупанты, выгоняя людей из своего жилья, используют его как помещение для проживания своих солдат.

Куда вывозят при этом собственников жилья – неизвестно.

«И российский паспорт от такой «просьбы уехать» не поможет», – заверил Гайдай в эфире телемарафона.

Хотя и паспорта, которые выдают на оккупированных территориях Луганщины, тоже не настоящие российские, ведь имеют кучу ограничений, отметил Гайдай.

Кроме того, захватчики заставляют предприятия, которые остаются работать на захваченных территориях, перерегистрироваться в России, оставляя Луганщину без налогов.

Добавим, также Гайдай сообщил, что оккупанты закрывают города на въезд и выезд.

"Людей вокруг фронта в населенных пунктах – Кременная, Рубежное – начинают уже оккупанты выгонять. Отправляют их куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют. Они закрывают города на въезд и выезд. Они очень боятся того, что кто-то из местных будет помогать Силам обороны, давать информацию о местоположениях личного состава, боекомплектах, скоплении техники», - рассказал Гайдай.

По его словам, враг также усиливает карательные и репрессивные меры.

Глава ОВА также сообщил, что ситуация в Луганской области в целом "трудная, но полностью контролируемая, шаг за шагом, метр за метром наши Силы обороны продвигаются вперед".

Напомним, что оккупанты ударили ракетой по центру Харькова.

Также сообщалось о массированной атаке Херсона днем ​​29 января.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.