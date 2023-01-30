На трассе Одесса-Николаев произошла авария с участием автомобиля Hyundai Tucson и грузовики DAF.

Как написал у себя в Facebook экс-депутат Николаевского горсовета Евгений Рымарь, в автомобиле Hyundai якобы находились сотрудники полиции в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что Hyundai врезалась в стоящую фуру.

"Три пьяных в хлам сотрудника полиции на автомобиле хюндай врезались в стоячую фуру", - написал Рымарь.

Экс-депутат утверждает, что могли быть жертвы, так как авто с полицейскими шло на обгон машин в пробке.

На встречную полицейским выехала другая машина, поэтому, чтобы избежать прямого столкновения, они совершили резкий маневр и врезались в фуру.

"Скорая прибывшая на место происшествия установила факт опьянения, в машине было полно алкоголя. Дело пытались сразу перекрутить, следователь нес какой то бред, но свидетели указали на водителя хюндая", – утверждает Рымарь.

В управлении Нацполиции в Николаевской области сообщили, что 42-летний сотрудник полиции находился не на службе и на собственном автомобиле.

Также в ведомстве добавили, что в результате ДТП водитель Hyundai – сотрудник полиции и двое его пассажиров 37-летний мужчина и 38-летняя женщина с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Водитель грузовика не пострадал. Назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. 42-летний полицейский отстранен от службы.

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