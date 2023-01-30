Подавать заявление об обмене лампочек уже можно в Дие, пишет Politeka.net со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
«Сможете обменять 5 обычных ламп на 5 LED в ближайшей Укрпочте. Заявление в Дие будет гарантировать наличие ламп в отделении», - сообщил Федоров.
По его словам, переход на LED-лампы поможет снизить дефицит электроэнергии. По подсчетам экспертов, потребление электричества снизится на 7-10% при пиковых нагрузках.
Первые партии ламп, отметил Федоров, уже поступили в областные центры. А также — в Краматорск, Покровск и Кривой Рог.
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«До конца февраля лампочки появятся и в других городах Украины», - заверил министр, добавив, что 30 млн. LED-ламп для украинцев профинансировал Европейский Союз, а программа является составляющей поддержки Европейским Союзом украинского энергетического фронта.
Напомним, обмен ламп накаливания на LED-лампы бесплатный.
Одному человеку в рамках обмена можно получить пять лампочек и таким образом присоединиться к внедрению энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии.
Также сообщалось, какие документы для этого нужны.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Дие" появится новая удобная услуга.