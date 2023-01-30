Правила продажи куриных яиц в Украине планируют изменить, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство аграрной политики.

Так, перед продажей их должны разделить на классы – «А» и «В», вес.

Следовательно, яйца класса "А" должны быть чистыми и невредимыми, желток малоподвижным, без четких контуров. Не должно быть посторонних запахов и т.п. Их разделят и по весу: "XL" ("очень крупные"): яйца, вес которых составляет 73 г и больше; "L" ("большие"): яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г; "М" ("средние"): яйца, вес которых составляет 53 г и больше, однако менее 63 г; "S" ("малые"): яйца, вес которых составляет менее 53 г.

Документ разработан с учетом рекомендаций и директив ЕС.

В свою очередь украинцы опасаются, что эти изменения скажутся на стоимости яиц:

«Уже не знают, с чего деньги драть», «Ждем очередного подорожания, к гадалке не ходи»,

"Стандартные европейские нормы", "Теперь килограммами будем закупать, как и в ВР, а не поштучно?", "А я думал наконец-то уже будут перенимать опыт закупщиков из Минобороны - продавать яйца килограммами, а картошку и свеклу литрами...." ,

«Война идет, неужели нет больше никаких проблем, кроме яиц. Люди живут без света и тепла в разрушенных домах, а у них яйца»,

«Категория «А» будет в килограммах», - обсуждают украинцы проект приказа Минагрополитики «Об утверждении требований к куриным яйцам».

Ранее, напомним, Антимонопольный комитет решил проверить, почему куриные яйца в Украине в течение сентября и октября 2022 сильно подорожали.

Также напомним, что украинцев ошеломил ценник на яйца – выше уже некуда.

Кроме того, Politeka.net писала, что Госстат определил рекордсменов по итогам 2022 года.

Также Politeka.net сообщала, что "Нафтогазу" пожаловались на несправедливость – газа нет, а счета с долгами есть.