Об этом, напомним, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, пишет Politeka.net.
«Сегодня вечером скончался Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич», — написал он в Facebook.
Смерть Павлычко подтвердила внучка поэта Богдана Павлычко, опубликовав также кадры из личного архива.
«Дмитрий в раю. Таких людей уже не делают. Наши отношения никогда не были простыми. Мы ссорились. Всегда мирились. Самые лучшие дни были спокойными, с детьми. Война забрала у нас 11 месяцев и пережить это тяжелее всего», — написала Богдана на своей странице в соцсети.
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Украинцев ошеломила новость о смерти Павлычко. В соцсетях люди выражают соболезнования его родным, вспоминают его как хорошего и очень талантливого человека:
«"Два кольори мої, два кольори: Червоне — то любов, а чорне — то журба". Сочувствую», «Держись», «От нас ушла целая эпоха», «Сочувствуем… ушла легенда. Пусть земля будет пухом»,
«Дмитрий Павлычко был целой эпохой. К сожалению, его потеря будет очень ощутима для Украины. Но он оставил потомкам бессмертное творчество… Светлая память и царство небесное его душе»,
«Царство Небесное. Поэт умер, а его "Два кольори" остаются навсегда с украинским народом. С Богом спочивайте, Дмитрий Васильевич...».
Напомним, сын неделю не позволял похоронить свою мать, "спрятав" под грудой мусора.
Также сообщалось о последних овациях для Вахтанга Кикабидзе.
Ранее в Сети появились кадры, на которых Кикабидзе, уже находясь в клинике, продолжал петь.