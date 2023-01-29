Коллекторы в Одессе овладели новыми методами выбивания долгов.

Об одном таком случае сообщает издание "Думская" , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Несколько дней назад коллекторы позвонили по телефону в полицию и назвав имя предпринимателя и его точный адрес, заявили, что его квартира заминирована и если он не выйдет с ними на связь, то она взорвется.

Во время проверки дома и близлежащей территории правоохранители эвакуировали 50 человек. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее в Днепре 27 января, около 15:00, 79-летний мужчина сообщил, что собирается взорвать 5 домов .

На такой поступок дедушке побудило то, что у него дома больше 5 часов не было света.

Его нашли правоохранители. Они составили протокол за ошибочный вызов.

Также на Полтавщине днем 28 января произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом, столкнувшимся с фурой. Авария произошла около 16 часов дня. В результате аварии количество погибших в аварии на Полтавщине возросло до трех человек.

Напомним, некоторым украинцам, как оказалось, придется платить эконалог за пользование генераторами.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд