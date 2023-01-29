В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но никаких "волн" сейчас нет, объемы мобилизации сильно снизились.

Такой информацией на брифинге поделился начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

"Мобилизация действительно идет, но она была и вчера и позавчера. И началась она еще 24 февраля прошлого года", – рассказал Горбач.

Он также сообщил о том, что сейчас Вооруженные силы Украины нуждаются в специалистах в новых образцах техники и восполнении потерь. В первую очередь призывают личный состав по конкретным учетно-военным специальностям.

В то же время военнообязанных без опыта службы призывают только для подготовки в учебных центрах. После этого они могут отправиться на службу в воинскую часть. Военнообязанные с определенным опытом, принимавшим перерыв после службы, могут сразу отправиться в воинские части.

Напомним, сделано важное заявление по мобилизации - кто нужен в первую очередь.

Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.