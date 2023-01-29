В селе Княжичи Киевской области в частном доме без признаков жизни были обнаружены три человека.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 28 января, около 15 часов, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в селе Княжичи в доме обнаружены тела трех людей.

Правоохранители выяснили, что накануне к 45-летнему владельцу дома приехали двое знакомых – 51-летний мужчина и 48-летняя женщина. Все трое погибли в результате отравления угарным газом.

«По предварительным данным трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию», — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людей!", - подчеркнул Небитов.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир многоэтажки в Днепре были обнаружены бездыханные тела маленького ребенка и женщины. Их обнаружил мужчина, который вечером вернулся с работы.

Тела погибших были найдены вечером 12 января на улице Роторной, 2. Это были пятилетний мальчик и его мать. По предварительной информации, следы насильственной смерти не были обнаружены. Одной из версий трагедии является отравление угарным газом, однако следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.