Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 28 января, около 15 часов, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в селе Княжичи в доме обнаружены тела трех людей.
Правоохранители выяснили, что накануне к 45-летнему владельцу дома приехали двое знакомых – 51-летний мужчина и 48-летняя женщина. Все трое погибли в результате отравления угарным газом.
«По предварительным данным трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию», — сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента.
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"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людей!", - подчеркнул Небитов.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир многоэтажки в Днепре были обнаружены бездыханные тела маленького ребенка и женщины. Их обнаружил мужчина, который вечером вернулся с работы.
Тела погибших были найдены вечером 12 января на улице Роторной, 2. Это были пятилетний мальчик и его мать. По предварительной информации, следы насильственной смерти не были обнаружены. Одной из версий трагедии является отравление угарным газом, однако следствие продолжается.
Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.