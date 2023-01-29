В пресс-службе ГСЧС Хмельницкой области сообщили, что вблизи села Качуринцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN и легковушки Volkswagen Touran. В результате автокатастрофы погибли 40-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки Volkswagen.

Погибшими оказались пограничники Бердянского отряда – полковник Александр Доценко и его супруга подполковник Неля Доценко.

Неля долгое время была спикером Луганского пограничного отряда и доносила информацию об обстановке на линии разграничения и на границе со страной-агрессором. Работа Александра была не публичной, но не менее важной, ведь он осуществлял и организовывал оперативно-розыскную деятельность.

После полномасштабного вторжения рашистов супруги несли службу в составе Сил обороны, которые защищают Украину на южном направлении.

Как уточнили в Бердянском пограничном отряде, Александр и Неля взяли краткосрочный отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, который из-за войны эвакуировался из Бердянска к бабушке – матери Нели. Эта встреча оказалась последней.

Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.