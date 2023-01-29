Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, специалисты Госпродпотребслужбы осуществили контрольные мероприятия по вопросу соблюдения субъектами хозяйствования порядка формирования цен на социально значимые продукты питания.

По результатам проведённой работы цены были снижены до экономически обоснованного уровня за счет снижения торговой надбавки с 31% до 10%.

В частности, снижена цена на муку пшеничную высшего сорта весом 2 кг с 47,00 грн. до 39,00 грн. (торговая наценка снижена с 31% до 10%), молоко пастеризовано жирностью 2,5% (в пленке) с 32,00 грн. до 28,00 грн. (торговая наценка снижена с 25% до 10%), тушка куриная с 90,00 грн. до 82,50 грн. (торговая наценка снижена с 20% до 10%), подсолнечное масло рафинированное 1 л с 59,00 грн. до 52,00 грн. (торговая наценка снижена с 30% до 10%).

Также, как сообщают СМИ , за последний месяц подешевели сахар, гречка, лук, говядина и рыба.

Сахар продают в среднем по цене 33,73 гривны за килограмм, в то время как в декабре он стоил 34,19.

Гречка также подешевела с 73,85 перед новым годом, до 68,75 грн/кг по состоянию на конец января.

Упали в январе также и цены на синий лук – средняя стоимость 44,95 грн/кг. В декабре ее продавали по 47,70.

Из мясных продуктов в январе подешевела говядина (ребра). Стоимость упала со 144,48 до 139,98 грн/кг.

Также значительно подешевела свежемороженая скумбрия со 144,46 до 109 гривен.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, что многие украинцы до сих пор живут прошлым.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал об акте рождения украинского государства: «Следствие существования свободы».