Глава ПЦУ Епифаний рассказал о том, что в свое время допустил беглый президент Янукович в Лавре.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в интервью изданию NV рассказал о ситуации вокруг одной из самых больших святынь Украины – в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. По словам митрополита, процесс перехода Лавры в юрисдикцию ПЦУ начался еще летом, и уже в январе на Рождество он смог провести богослужение в стенах святыни, причем на украинском языке.

"Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Мы решили идти по дипломатическому пути и предложили такой механизм, хотя тогда до конца никто не понимал, что это может воплотиться уже на Рождество Христово 7-го января. Сейчас мы действительно получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней Лавре: Свято-Успенского Собора и Трапезной церкви", - рассказал Епифаний.

Митрополит напомнил, что во времена правления Януковича Лавра была передана в бессрочную аренду Московскому патриархату, причем со множеством законодательных нарушений.

"Во времена президента Януковича Нижняя Лавра была передана Московскому патриархату, но передана с многочисленными нарушениями. Сейчас создана межведомственная комиссия, которая просматривает каким образом в то время все это было сделано и сколько нарушений за последние два десятилетия там было совершено. Там были снесены исторические ворота, настроено много новых разных объектов, а это исторический памятник ЮНЕСКО, есть много вопросов к его сохранению", - отметил священнослужитель.

Митрополит Епифаний также добавил, что сейчас есть воля государства исправить ошибки беглого президента Януковича и вернуть Лавру, сделав ее полностью украинской.

"Это необратимый процесс, Господь нам в этом поможет. Главное, чтобы все произошло мирно, спокойно и без провокаций", - подытожил Епифаний.

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