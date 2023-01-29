С понедельника, 30 января, будет действовать новый график почасовых отключений, в котором шесть очередей. Он рассчитан на схему "6 на 3": отключения продлятся шесть часов, а электроэнергия будет всего три часа.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

В компании отмечают, что введение шести очередей в Хмельницкой области позволит более справедливо осуществлять отключение и немного увеличить время распределения электрической энергии. Отмечается, что также возможна погрешность при переключении очередей в пределах 20-40 минут.

"Пока график почасовых отключений рассчитан на схему "6 на 3". Причиной такой схемы являются вражеские массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии", - говорится в сообщении.

Как только ситуация улучшится, а также на область докажут больший лимит, то график почасовых отключений будет изменен под схему "4 на 4" или "4 на 12".

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