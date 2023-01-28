В субботу, 28 января, около 17:30 в городе Троица-Ноуэ автобус Setra съехал с дороги и опрокинулся. Известно, что автобус ехал из Кишинева в Одессу, на борту находился 21 пассажир.
Об этом сообщила полиция Молдовы.
ДТП произошло на трассе R-30 в Анений-Нойском районе Молдовы. По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия.
В полиции Молдовы отмечают, что пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. К счастью, пострадавших нет.
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По результатам экспертизы, водитель на момент аварии не был пьян. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства.
Напомним, 28 января на автодороге Киев – Харьков – Довжанский столкнулись фура и пассажирский автобус. Это привело к роковым последствиям.
Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.