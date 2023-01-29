В этот раз популярная украинская телеведущая решила показать, как проходит ее мирный и тихий выходной подальше от рабочей суеты. Только недавно она приступила к съемкам нового проекта, заняв привычную для себя роль.
В Инстаграм Никитюк поделилась рутиной – как ухаживает за собой, как приводит кожу лица и шеи в порядок, наслаждается отдыхом и какой сериал будет смотреть в этот раз.
Артистка не говорит о личной жизни, однако часто показывает именно простую рутину. Нередко можно заметить на кадрах у Леси и ее семью, особенно маму Кэт.
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«Раз, два, три» - пишет под снимками Никитюк.
Известно, что начаты съемки нового телешоу, ведущей которого стала Леся Никитюк, но довольны далеко не все.
Добавим, шоу «Есть вопросы» – это адаптация американского формата Family Feud, популярного в 70-80-х (снимается и поныне). В Украине была известна российская версия «Сто к одному». В оригинальном шоу две семьи угадывали самые распространенные ответы людей на всевозможные вопросы.
Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.
Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.
Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.