В этот раз популярная украинская телеведущая решила показать, как проходит ее мирный и тихий выходной подальше от рабочей суеты. Только недавно она приступила к съемкам нового проекта, заняв привычную для себя роль.

В Инстаграм Никитюк поделилась рутиной – как ухаживает за собой, как приводит кожу лица и шеи в порядок, наслаждается отдыхом и какой сериал будет смотреть в этот раз.

Артистка не говорит о личной жизни, однако часто показывает именно простую рутину. Нередко можно заметить на кадрах у Леси и ее семью, особенно маму Кэт.

«Раз, два, три» - пишет под снимками Никитюк.

Известно, что начаты съемки нового телешоу, ведущей которого стала Леся Никитюк, но довольны далеко не все.

Добавим, шоу «Есть вопросы» – это адаптация американского формата Family Feud, популярного в 70-80-х (снимается и поныне). В Украине была известна российская версия «Сто к одному». В оригинальном шоу две семьи угадывали самые распространенные ответы людей на всевозможные вопросы.

Ранее Леся Никитюк показала, как возвращается на работу впервые за год.

Также Politeka писала, что Никитюк обратилась к знаменитым мужчинам, заговорившим об отношениях с ней.

Кроме того, Politeka.net писала, что Никитюк честно ответила, делала ли что-то со своими губами.