В соседней Польше гражданин нашего государства прямо-таки посреди дороги укусил женщину за ухо, а затем угнал ее автомобиль. Инцидент произошел перед зеброй, когда водитель остановилась, чтобы пропустить людей.

Как сообщает Wydarzenia w INTERIA.PL , событие произошло ночью, когда женщина остановилась перед переходом, чтобы пропустить мужчину. Однако тот запрыгнул к ней в машину, укусил ее за ухо и угнал авто.

"Мужчина был очень возбужден и агрессивен. Женщина ехала на Citroen и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить его, тогда мужчина ворвался в ее автомобиль, начал угрожать, откусил кусок ее уха и угнал транспортное средство",– отметили в полиции Познани.

В то же время известно, что на угнанном авто мужчина проехал несколько улиц. Во время этого он задел дорожный знак, впоследствии вышел из автомобиля и стал убегать. Но забежать неизвестному далеко не удалось, потому что его быстро задержали представители правоохранительных органов.

Как сообщает польская полиция, этот мужчина повредил не менее 5 машин. Его отправили в больницу из-за неадекватного поведения. Силовики ожидают от врачей разрешения на допрос 35-летнего нарушителя, чтобы заняться им.

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