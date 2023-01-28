На Полтавщине днем ​​28 января произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом, столкнувшимся с фурой. Авария произошла около 16 часов дня.

Об этом сообщили в патрульной полиции Полтавской области и Общественном.

"На трассе Киев – Харьков в Лубенском районе Полтавской области в аварию попал автобус с пассажирами. Предварительно, есть погибшие и травмированные", - рассказала "Общественному" пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.

По данным местного издания "Полтавщина", на трассе М-03 Киев — Харьков, вблизи города Лубны, произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и стоящего в попутном направлении грузовика MAN.

Журналисты сообщили, что в результате аварии количество погибших в аварии на Полтавщине возросло до трех человек. Еще один пассажир скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, сообщила Общественному пресс-секретарю Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша. По ее словам, среди восьми травмированных двое детей.

Для деблокирования пострадавших из изуродованного в результате ДТП автомобиля привлекались спасатели ГСЧС.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Также в пабликах распространяется видео с места ДТП. На нем видно изуродованное транспортное средство, в котором сложно узнать маршрутное такси.

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