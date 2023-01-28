Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", теперь, кроме того, что продажи будут стартовать ровно за 20 дней до даты поездки в 08:00, все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00 утра.

"Итак, если не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к «перекупщикам» — можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий временной промежуток. А билеты, которые будут сдаваться изо дня в день, будут возвращаться в систему не позднее, чем через 30 мин после сдачи", — говорится в сообщении.

Ранее Укрзализныця изменила правила, чтобы сделать невозможным перепродажа билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы (в частности, № 67/68 Киев — Варшава — Киев). Так, с ноября 2022 года продажа билетов на это направление переведена исключительно в онлайн-каналы (приложение, чат-бот и официальный сайт УЗ), а также ограниченное количество для покупки (не более четырех в одни руки).

"С первого же дня действия новых правил в открытом доступе появились билеты для пассажиров. Каждый ежедневно в 08:00 имеет равную прозрачную возможность приобрести билеты на сверхпопулярный рейс. Заметим, продажа осуществляется на 20 суток вперед, а билеты на каждый последующий 20- и день поступают в продажу каждый день ровно в 08:00", - отметили в УЗ.

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