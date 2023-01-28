С 1 марта будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

Об этом сообщает Кабмин Украины.

Как отметил глава правительства, 1 марта устанавливается доплата для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

Также по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам в возрасте от 75 лет.

Он подчеркнул, что также будут проиндексированы социальные пенсии. Также пенсии повысятся для военнослужащих, госслужащих, ученых и других украинцев, не подпадавших под ежегодную индексацию.



Всего с 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.

Денис Шмигаль подчеркнул, что пенсии теперь будут индексироваться ежегодно 1 марта.

Также ранее сообщалось, что пенсионерам, имеющим статус "чернобыльцев" в марте, будут выплачивать пенсии на уровне средней зарплаты в Украине. Сумму около 18 261 гривны получат те, у кого есть инвалидность 1 группы.

"Чернобыльцы" со 2 группой инвалидности будут получать не ниже 80% от этой суммы. А те у кого 3 группа – 60%, то есть около 11 тысяч гривен.

Напомним, в декабре произошло увеличение пенсий. На 66 гривен выросла минимальная пенсия и теперь она составляет 2093 гривен. Максимальная пенсия увеличилась на 660 гривен, и теперь составляет 20 920 гривен.

Также состоялся перерасчет "страховых" пенсий. Они составляют 2 500 гривен или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, что многие украинцы до сих пор живут прошлым.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал об акте рождения украинского государства: «Следствие существования свободы».