Как сообщается на сайте правоохранительного ведомства - все мужчины являются военнообязанными.
Один из них мужчин переоделся в женщину, он последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, под давлением «неопровержимых улик» ему пришлось признаться в обмане.
Судя по фото, мужчина, чтобы казаться женщиной - надел парик и сделал маникюр красного цвета. Дополнил свой образ уклонист высокими сапогами и лосинами со стразами.
"Сейчас их всех ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - сообщает Госпогранслужба.
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Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали россиянина, который переплыл на матрасе Западный Буг, чтобы попасть на территорию нашей страны.
Как сообщает пресс-служба ГНСУ, нарушителя пограничный наряд остановил, как только он пересек границу.
Пограничники задержали около украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг.
Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.
В сети шутят, что "увидели" на кадрах нардепа Николая Тищенко, который накануне попал в скандал из-за поездки в Таиланд.
"Тищенко из Таиланда возвращается", - шутят в сети
Напомним, пенсионер едва не лишился жизни из-за сиделки
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