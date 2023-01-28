На границе с Венгрией задержали трех мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину во время военного положения.

Как сообщается на сайте правоохранительного ведомства - все мужчины являются военнообязанными.

Один из них мужчин переоделся в женщину, он последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, под давлением «неопровержимых улик» ему пришлось признаться в обмане.

Судя по фото, мужчина, чтобы казаться женщиной - надел парик и сделал маникюр красного цвета. Дополнил свой образ уклонист высокими сапогами и лосинами со стразами.

"Сейчас их всех ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - сообщает Госпогранслужба.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали россиянина, который переплыл на матрасе Западный Буг, чтобы попасть на территорию нашей страны.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, нарушителя пограничный наряд остановил, как только он пересек границу.

Пограничники задержали около украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг.

Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.

В сети шутят, что "увидели" на кадрах нардепа Николая Тищенко, который накануне попал в скандал из-за поездки в Таиланд.

"Тищенко из Таиланда возвращается", - шутят в сети

Напомним, пенсионер едва не лишился жизни из-за сиделки

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