Певица MARUV (Анна Корсун) внезапно вернулась в соцсети, похваставшись новым имиджем, но нарвалась на критику украинцев.

Как пишет Politeka.net, MARUV опубликовала в Instagram фото с новым имиджем и нарвалась на критику украинцев.

Напомним с начала полномасштабной войны в Украине Maruv полностью исчезла с информационного пространства, а позже попытку занять позицию "артист вне политики", аргументируя это тем что находится на поздних сроках беременности. Звезда недавно родила первенца, при этом решила не говорить имя своего малыша.

После очередного исчезновения певица снова поделилась новым видео в своем ТикТок, где похвасталась новым имиджем - артистка отрастила волосы.

Фанаты поставили более тысячи лайков под роликом и написали комментарии:

"Где видео об Украине?";

"А где ребенок? Все хорошо?";

"Кого родили? Как назвали";

"Ждем концерт под Бахмутом";

"Не интересно, как там дела в родном Харькове?";

"Может что-то о войне хочешь сказать?";

"Торецк тебя ждет".

MARUV еще до войны активно строила карьеру в РФ и нелестно высказывалась об украинском шоу-бизнесе. Украинский телеведущий Анатолий Анатолич заявил в одном из интервью, что знает о приверженности MARUV к "русскому миру".



К телеведущая Катя Осадчая посоветовала MARUV учитывая ее молчаливую позицию о войне отдать украинский паспорт и отправиться "вслед за русским кораблем".

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