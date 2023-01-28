Как сообщает телеканал NDTV, катастрофа произошла с российским Су-30 и французским Mirage 2000.
Оба самолета вылетели с авиабазы ВВС Индии Гвалиор утром в субботу, 28 января, для выполнения тренировочных полетов и потерпели крушение над штатом Мадхья-Прадеш.
Как сообщается, в Су-30 было два пилота, в Mirage 2000 – один. Подтверждена гибель одного из пилотов. При этом двух пилотов, которые успели катапультироваться, удалось найти, они находятся в безопасности.
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Военно-воздушные силы Индии приступили к расследованию причин катастрофы.
Ранее сообщалось, что ночью 24 января украинские защитники уничтожили на восточном направлении российские ударные вертолеты Ка-52. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
«За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52», - говорится в сообщении.
Напомним, в Сети появились апокалиптические фото из Мариуполя - от жилой многоэтажки ничего не осталось.
Также сообщалось, что происходит в Соледаре после отхода ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.