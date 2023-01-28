Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала соблазнительное фото с геолокаций Мальдивы. Похоже, блогерша решила отдохнуть от шумихи, которая поднялась после ее заявления о разрыве с Добрыниным, и рванула с сыном в теплые края. Так, на новом фото Даша показала себя в черном бикини у бассейна, а рядом с ней лежит книга.

Именно об этой книге Квиткова рассказала в подписи к публикации: "Я взяла с собой только одну книгу, в которую всегда возвращаюсь. "Радикальное прощение". Прощение о том, что нужно отпустить, понять, для чего все это было. Все это прошлые действия, страхи, мысли. Сказать, что книга сможет радикально изменить человека – не могу, но использовать его для очищения самого себя, переосмысления некоторых событий, людей из своей жизни, нового взгляда на окружение – безусловно, будет полезным".

Напомним, "Сейчас я умоляю": беременная Тарабарова после поездки за рулем слезно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Будет стоять всегда": Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове.

Также Politeka писала, что "Лежу в ванне с борщом и галушками": кума Дзидзьо Цибульская повеселила историей о совей диете.