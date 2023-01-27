Полиция объявила в розыск Дарью Никитину – за помощью к правоохранителям обратилась бабушка. Девочка 26 января ушла из дома в поселке Березнеговатое.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

«Сегодня, 27 января, в сектор полицейской деятельности отделения полиции № 2 Баштанского районного отдела обратилась жительница пгт Березнеговатое с сообщением о том, что ее несовершеннолетняя внучка Никитина Дарья Александровна 2009 года рождения, около 13:00, 26 января, ушла из дома и до настоящего времени не вернулась» , — говорится в сообщении.

Приметы девочки: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие рыжие.

Одета в короткую черную зимнюю куртку, белую шапку, белый шарф (бафф), черные лосины, зимние черные ботинки.

Правоохранители призывают граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отдел полиции №2 Баштанского районного отдела полиции по адресу: г. Снигиревка, ул. Октябрьская, 103, или по телефону: +38 (068) 066-00-24 , +38 (066) 077-71-80 , +38 (099) 960-16-43 .

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