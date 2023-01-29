40-летний мужчина проник в подвал дома по улице Софиевской в ​​Одессе, выломав решетку, и похитил оттуда генератор одной из жительниц.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

26 января во время воздушной тревоги, когда выключили электроснабжение, мужчина решил украсть генератор. Перевернув задуманное, он сразу решил продать трофей. Однако предприимчивый одессит с "товаром" в руках по дороге перехватили полицейские.

Ему уже сообщили о подозрении в краже, соединенной с проникновением в помещение, совершенном в условиях военного положения. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и ныне хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что генераторы сейчас покупают не только предприниматели, но и владельцы частных домов.

Злоумышленники этим пользуются и создают фейковые аккаунты или даже полноценные сайты и реализуя генераторы, которых просто не существует.

Они ищут жертву, предлагают ознакомиться с продукцией и приобрести ее по выгодной оптовой цене со скидкой.

После этого аферисты берут задаток и исчезают.

Напомним, некоторым украинцам, как оказалось, придется платить эконалог за пользование генераторами.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд