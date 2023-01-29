40-летний мужчина проник в подвал дома по улице Софиевской в Одессе, выломав решетку, и похитил оттуда генератор одной из жительниц.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
26 января во время воздушной тревоги, когда выключили электроснабжение, мужчина решил украсть генератор. Перевернув задуманное, он сразу решил продать трофей. Однако предприимчивый одессит с "товаром" в руках по дороге перехватили полицейские.
Ему уже сообщили о подозрении в краже, соединенной с проникновением в помещение, совершенном в условиях военного положения. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и ныне хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Отметим, что генераторы сейчас покупают не только предприниматели, но и владельцы частных домов.
Злоумышленники этим пользуются и создают фейковые аккаунты или даже полноценные сайты и реализуя генераторы, которых просто не существует.
Они ищут жертву, предлагают ознакомиться с продукцией и приобрести ее по выгодной оптовой цене со скидкой.
После этого аферисты берут задаток и исчезают.
Напомним, некоторым украинцам, как оказалось, придется платить эконалог за пользование генераторами.
Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд