Райсуд в Тернопольской области оштрафовал отца семиклассника, потому что парень травил своего классного руководителя.
Об этом идет речь в постановлении Лановецкого районного суда Тернопольской области.
Суд установил, что с сентября по декабрь 2022 года школьник на уроке оскорблял учителя, нецензурно высказывался и нарушал дисциплину, причинив вред здоровью педагога.
Судья признал отца парня виновным в нарушение ночи. 3 ст. 173-4 КУоАП и назначил ему 850 гривен штрафа. Также он должен оплатить 496 грн судебного сбора.
Отец школьника признал вину и заверил, что с сыном провел воспитательную беседу. По его словам, тот подобного больше не делает.
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Ранее начальнику управления образования Голосеевской райадминистрации Киева выдвинули подозрение по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога.
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