Райсуд в Тернопольской области оштрафовал отца семиклассника, потому что парень травил своего классного руководителя.

Об этом идет речь в постановлении Лановецкого районного суда Тернопольской области.

Суд установил, что с сентября по декабрь 2022 года школьник на уроке оскорблял учителя, нецензурно высказывался и нарушал дисциплину, причинив вред здоровью педагога.

Судья признал отца парня виновным в нарушение ночи. 3 ст. 173-4 КУоАП и назначил ему 850 гривен штрафа. Также он должен оплатить 496 грн судебного сбора.

Отец школьника признал вину и заверил, что с сыном провел воспитательную беседу. По его словам, тот подобного больше не делает.

Ранее начальнику управления образования Голосеевской райадминистрации Киева выдвинули подозрение по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога.

По данным следствия, Управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку 17 генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытие учебных заведений Голосеевского района.

Стоимость договора составила более 3,7 млн. грн.

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