Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, как ему удалось сбросил больше 10 кг, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками". Также звезду позвали на проект "Україна має талант", где он стал судьей вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой.

Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показал, как ему удалось сбросить 11 кг.

"От 13.12.22 я похудел на 8 кг. В общем похудел на 11 кг. Я тренировался, но в основном заслуга похудения это питание по системе моей жены", - написал Евгений на кадре.

А до этого звезда поделился фото, где набросил леопардовую одежду.

"Дорогое Немецкое правительство, меня зовут Евгений Кот.

Я украинский артист, танцовщик, режиссер-постановщик и судья талант шоу.

Очень прошу вас передать нашим военным вашим леопардам.

Они очень нужны нам, нашему войску!

Ваши леопарды это не только оружие, с которым наши ребята могут деоккупировать территории нашей мамочки, это символ надежды, единства и поддержки цивилизованного мира.

А еще очень важный символ веры в победу", - написал Евгений.

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