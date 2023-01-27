Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фигуранты в соцсетях продавали несуществующую военную форму и генераторы. За товар просили полную предоплату, а получив деньги – исчезали. За совершенное им грозит до восьми лет заключения.

Уголовное правонарушение разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области совместно со следователями отделения полиции №1 Вознесенского районного управления полиции.

Двое жителей пгт Братское в соцсетях создавали так называемые интернет-магазины. Они ориентировались под запросы населения и предлагали пользующиеся спросом товары, в частности военную тактическую одежду и генераторы. Для продвижения интернет-страниц использовали рекламу.

Условием покупки была полная предоплата на банковские карты. Однако, получив деньги, мужчины не выполняли взятые обязательства. Клиентам сообщали, что якобы нужно еще подождать, потому что товары доставляют из-за границы. В дальнейшем уголовники блокировали покупателей.

По предварительным данным, фигуранты обманули десятки военных и волонтеров. В настоящее время правоохранители устанавливают сумму ущерба.

В доме правонарушителей полицейские провели обыск, изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и «черновые» записи.

Возбуждено уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о объявлении подозрения и избрании меры пресечения подозреваемым.

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