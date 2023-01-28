Об этом стало известно благодаря оперативной информации от специалистов экономического портала Minfin.

Согласно данным, в январе по сравнению с предыдущим месяцем цены на курятину и свинину пошли вверх. В частности, куриное бедро за месяц в среднем подорожало с 93,33 грн/кг до 100,95 грн/кг. За филе придется отдать 135,27 грн/кг, тогда как в прошлом месяце его стоимость составляла 133,69 грн/кг. Снизилась в цене только голень - с 71,53 грн/кг до 69,95 грн/кг.

Что касается свинины, то подешевели только ошеек на 10 копеек, составив 192,36 грн/кг и шашлык - с 183,17 грн/кг до 173,95 грн/кг. В свою очередь свиная грудинка прибавила в цене с 169,12 грн/кг до 176,81 грн/кг. Ребра подорожали с 160,90 грн/кг до 167,21 грн/кг, а лопатка с 156,60 грн/кг до 165,25 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине ощутимо подорожал овощ из борщевого набора, цена в будущем может вырасти еще больше.

Производители предлагают на продажу морковь по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели. Сейчас стоимость примерно в 2,2 раза выше, чем в конце января 2022 года.

При этом, не исключается еще большее подорожание моркови, причиной является то, что качественной продукции в хранилищах осталось мало. Кроме того, постоянные перебои с электроснабжением негативно влияют на качество.

Производители сообщают, что запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона.

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