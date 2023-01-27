Как пишет Politeka.net со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о теле человека в воде неподалеку от ул. Электриков, 15/16, возле Петровского железнодорожного моста в Подольском районе столицы поступило от правоохранителей.

«К месту вызова было направлено отделение водолазно-спасательной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, в 10 м от берега на поверхности воды находилось тело человека. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было транспортировано к берегу и передано правоохранителям», - рассказали в ГСЧС, опубликовав фото погибшего.

Известно, что женщине было около 30-35 лет. Причину трагедии будут устанавливать правоохранители.

В свою очередь украинцы, ошеломленные трагедией, предполагают, что это могло быть и убийство, а не несчастный случай или самоубийство.

«Что же такое происходит», «Она без теплой одежды. Разве люди так гуляют в январе? Она, может, погибла в другом месте, а тело потом в воду выбросили», «Спихнут на самоубийство - экспертов в полиции нет уже давно (только в сериалах хорошо врут, что они есть)», «Такая молодая. Что ее заставило броситься, а может, помогли…» , - комментируют страшную новость пользователи соцсетей.

Между тем стало известно об еще одной трагедии, которая произошла на Киевщине. В селе Калита Броварского района сын убил отца.

По словам начальника ГУ НП в Киевской области Андрея Небитова, из-за бытового конфликта сын ударил отца ножом пять раз.

От полученных ранений 52-летний мужчина скончался на месте.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в трагедии на переправе через Десну спасся только один.

Также сообщалось, что в Киевской области произошла семейная драма - муж облил бензином свою гражданскую жену и поджег.

Кроме того, Politeka.net писала, что военный швырнул гранату в полицейских и устроил стрельбу в Днепре.