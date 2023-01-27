В Украине ощутимо подорожал овощ из борщевого набора, цена в будущем может вырасти еще больше.

Как сообщают аналитики EastFruit, производители предлагают на продажу морковь по цене 20-25 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели. Сейчас стоимость примерно в 2,2 раза выше, чем в конце января 2022 года.

При этом, не исключается еще большее подорожание моркови, причиной является то, что качественной продукции в хранилищах осталось мало. Кроме того, постоянные перебои с электроснабжением негативно влияют на качество.

Производители сообщают, что запасов местной моркови вряд ли хватит до конца этого сезона.

Ранее сообщалось, что цены на продуктовую корзину в прошлом году выросли на треть, в этом году финансисты прогнозируют еще больший рост.

Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник посоветовал украинцам внимательно следить за ценой на бензин и дизель, чтобы подготовиться к очередному скачку цен.

«Подорожание продуктов из-за войны и проблемы с электроснабжением продолжатся, поэтому можно даже ожидать роста цен на продукты еще на 50%. Одним из факторов роста цен на продукты питания является цена на топливо. Топливная составляющая вносит вклад в себестоимость многих товаров и услуг, поэтому следя за ростом цен на топливо, можно спрогнозировать рост цен и на продукты», - отметил Мельник.

Он добавил, что ожидать, что в этом году цены на продукты вернутся на довоенный уровень, не стоит.

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