В Украине активизировались циничные мошенники, обманывающие украинцев на "продаже" генераторов.

О новый схеме обмана, активно продвигаемой аферистами, сообщает gsminfo.com.

Генераторы сейчас покупают не только предприниматели, но и владельцы частных домов.

Ззлоумышленники этим пользуются и создают фейковые аккаунты или даже полноценные сайты и реализуя генераторы, которых просто не существует.

Они ищут жертву, предлагают ознакомиться с продукцией и приобрести ее по выгодной оптовой цене со скидкой.

После этого аферисты берут задаток и исчезают.

"Есть и другой способ в арсенале злоумышленников. Например, человек сам ищет генератор, находит на сайтах по привлекательной цене (мошенники часто устанавливают заниженную цену) и переводит предоплату", – предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, что начальнику управления образования Голосеевской райадминистрации Киева выдвинули подозрение по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога.

По данным следствия, Управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку 17 генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытие учебных заведений Голосеевского района.

Стоимость договора составила более 3,7 млн. грн.

При этом с целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, предложившему цены значительно выше рыночных. Это привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. грн.

Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Напомним, некоторым украинцам, как оказалось, придется платить эконалог за пользование генераторами.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд