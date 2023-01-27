Украинский продюсер, ведущий и многодетный отец Игорь Кондратюк рассказал, где сейчас находятся его дети и чем они занимаются.

Так, в интервью «РБК-Украина» Кондратюк сообщил, что дочь Полина учится в США.

Девушка изучает авиационно-космическую инженерию в одном из американских вузов.

«Сыновья делают свои маленькие бизнесы. Донатят, монтируют какие-то социальные ролики. Пока никто не служит. Мы все в четвертой волне мобилизации. Если придет черед, то и я пойду. Я специалист по радиолокационной станции. Изучал это еще в советское время. Думаю, что в теоретическом плане ничего не устарело, хотя техника теперь новая...», - отметил Кондратюк.

Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на фронт, Кондратк заверил, что эмоционально уже нет людей, готовых или не готовых.

«Надо будет - все будем в ТрО, или в других подразделениях Сил обороны», - сказал Кондратюк.

По словам продюсера, он с самого начала войны собирает средства на свои волонтерские карточки, покупает машины, рации, тепловизоры, дроны, Starlink, генераторы и другое необходимое для бойцов ВСУ.

Напомним, Игорь Кондратюк показал, как выглядел в 90-х годах.

Также сообщалось, что Кондратюк разочаровался в Нацотборе Евровидения-2023.

Кроме того, Politeka.net писала, что Игорь Кондратюк напомнил о прошлом некоторых артисток.