Пресофицер ДПСУ Иванна Плантовская, после своих восхвалений в соцсетях отдыхом за границей, получила должность в Житомирском пограничном отряде.
Об этом сообщает Украинская правда.
Источник среди пограничников сообщил УП, что Плантовскую перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".
Плантовская - пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы попала в громкий скандал, выложив в соцсети свои фото из Парижа, где, очевидно, встречала Новый год.
Кроме Франции, в соцсетях спикер кичилась и другими фотографиями из разных курортов.
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Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГНСУ пограничница не смогла бы так часто позволять "люксовый" отдых.
После того, как на Иванну Плантовскую обрушился шквал критики в соцсетях, она закрыла свои аккуанты в соцсетях.
В СМИ также раскрыли детали о начальнике пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Плантовской.
Так, В 2021 году сообщалось, что спецслужбы проводили обыски по его месту жительства и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.
Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.
Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.
Кроме того сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.