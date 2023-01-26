Пресофицер ДПСУ Иванна Плантовская, после своих восхвалений в соцсетях отдыхом за границей, получила должность в Житомирском пограничном отряде.

Об этом сообщает Украинская правда.

Источник среди пограничников сообщил УП, что Плантовскую перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".

Плантовская - пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы попала в громкий скандал, выложив в соцсети свои фото из Парижа, где, очевидно, встречала Новый год.

Кроме Франции, в соцсетях спикер кичилась и другими фотографиями из разных курортов.

Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГНСУ пограничница не смогла бы так часто позволять "люксовый" отдых.

После того, как на Иванну Плантовскую обрушился шквал критики в соцсетях, она закрыла свои аккуанты в соцсетях.

В СМИ также раскрыли детали о начальнике пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Плантовской.

Так, В 2021 году сообщалось, что спецслужбы проводили обыски по его месту жительства и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.

Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.

Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.

Кроме того сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.