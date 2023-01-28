В польском Познане, в хостеле для украинцев течет крыша, нет горячей воды, грязно. У владельца есть миллион в месяц от государства.

О бесчеловечных условиях жизни в помещении рассказала poznan.wyborcza.pl одна из проживающих там украинок. Она направила редакции письмо, где описала условия жизни.

Украинка, проживающая в хостеле, живет вместе с детьми. Ее муж воюет в Украине против России. Женщина ходит на подработки, но этих денег не хватает на аренду отдельного жилья, поэтому она вынуждена проживать в социальном.

"Еды на всех не хватает. Я работаю, поэтому стараюсь не брать еду, чтобы хватило другим... Кухни есть вместе с туалетами. В электроблоках плавятся провода. Дети грязные, потому что горячая вода есть только два раза в неделю - говорят, что котел сломался, а газ дорогой. И что это мы виноваты, потому что идет война. Крыша дырявая и течет", - написала женщина.

Украинка рассказала, что греет воду в чайнике и стирает руками, потому что есть только три стиральные машины на почти полтысячи человек и нет возможности постирать белье, потому что расписание расписано на три месяца вперед. Также у детей нет условий для обучения – пишут прямо на полу.

В общежитии проживают преимущественно женщины и дети. Дети школьного возраста ходят в соседнюю школу. Директор школы знает, что у украинских беженцев в хостеле нет условий для обучения. Она могла бы сообщить об этом соответствующим службам, однако именно этого боятся украинские матери. Они знают, что, если не обеспечить достойные условия, у них могут забрать детей.

В здании проживает около 450 человек. За каждого владелец получает от государства 70 злотых в день. На эти средства он должен обеспечить проживание и питание, в том числе не менее одного приема горячей пищи в день. При таком количестве арендаторов на счет собственника поступает около 950 тысяч злотых в месяц.

Санэпид наложил на владельца здания два штрафа в размере 500 и 1000 злотых. Он также сообщил уездному инспектору строительного надзора города Познань и городскому управлению Государственной пожарной службы о многочисленных санитарно-технических и гигиенических нарушениях.

Однако ситуация не изменилась, а владелец хостела пока никак не комментирует скандал в Познани. Ему на руку, что жители общежития боятся говорить вслух о своих проблемах с проживанием, ведь боятся, что он легко может выселить их за любые нарекания.

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