В Винницкой области полицейские разыскали водителя, который сбил пятерых пешеходов и скрылся с места происшествия.

Как говорится на сайте нацполиции в Винницкой области, происшествие произошло 24 января. Водитель, двигаясь по автодороге сообщением Лука-Барская – Беликовцы – Жмеринка – Ямполь, совершил наезд на пятерых пешеходов, двигавшихся во встречном направлении, и скрылся с места происшествия. В полицию сообщили очевидцы аварии.

В результате аварии 34-летняя женщина с полученными травмами помещена в местную больницу. Другие потерпевшие не госпитализировались.

Правонарушителем оказался 37-летний житель Жмеринского района. Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - говорят в полиции.

За такое правонарушение мужчине грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.