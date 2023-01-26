В Винницкой области полицейские разыскали водителя, который сбил пятерых пешеходов и скрылся с места происшествия.
Как говорится на сайте нацполиции в Винницкой области, происшествие произошло 24 января. Водитель, двигаясь по автодороге сообщением Лука-Барская – Беликовцы – Жмеринка – Ямполь, совершил наезд на пятерых пешеходов, двигавшихся во встречном направлении, и скрылся с места происшествия. В полицию сообщили очевидцы аварии.
В результате аварии 34-летняя женщина с полученными травмами помещена в местную больницу. Другие потерпевшие не госпитализировались.
Правонарушителем оказался 37-летний житель Жмеринского района. Следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - говорят в полиции.
За такое правонарушение мужчине грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В тяжелом состоянии: жизнь девушки оказалась под угрозой после покупки в Интернете, что нужно знать
Колоссальные потери и последний ресурс оккупантов: что происходит в Соледаре после отхода ВСУ
"Одна из лучших": Резников заинтриговал хорошими новостями и показал фото
Резников на фоне скандала с продуктами для ВСУ сделал резкое заявление: "Я не позволю…"
Напомним, ранее стало известно об ужасном ДТП, в результате которого погибла мать с двумя детьми.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.