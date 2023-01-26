Черниговскую массажистку Викторию Гапоненко признали виновной в убийстве по неосторожности во время проведения процедуры массажа.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Черниговской окружной прокуратуры Ирина Абдужабарова.

«Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между нанесенным повреждением и наступлением смерти. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел еще в 2018 году. Подозреваемая проводила у себя дома сеанс массажа. Резко повернув шею пострадавшей, она нанесла клиентке закрытую позвоночную спинномозговую травму с повреждением спинного мозга в шейном отделе. Вскоре после этого пациентка скончалась в больнице.

Умершей оказалась на тот момент 58-летняя работница таможни Татьяна Бенько. По словам дочери умершей, в четверг, 19 апреля, ее маму госпитализировали, а ночью в понедельник, 23 апреля, она скончалась. При этом сразу после массажа Бенько рассказывала, что чувствовала себя «не очень хорошо».

Следствие длилось три года. В июле 2021 года мастеру массажа сообщили о подозрении и дело передали в суд.

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