62-летняя жительница Гостомеля Татьяна Скиба стала настоящей героиней в первые дни полномасштабной войны.
Как передает Факты, она спасла более сотни местных жителей, поддерживала людей, обустроила подвал и не дала оккупантам обмануть местных жителей.
Ее муж Юрий был тем, кто снял на телефон полет российских вертолетов, которые затем бомбили гостомельский аэродром. Но уезжать Татьяна и Юрий не захотели: не могли покинуть дом и испуганных соседей.
— Как я могла поехать, если я образец для всех людей в этом доме?!
25 февраля бои шли прямо возле их дома. Тогда Татьяна сплотила людей и открыла для всех подвал. Вместе они его и убирали. Впоследствии даже обустроили целый медпункт, потому что люди либо болели, либо получали ранения.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Что у людей вместо мозгов?": дверь дома со стабильным светом облили мочой и забросали яйцами
Фура столкнулась с пассажирским автобусом на трассе Киев - Харьков: первые данные о погибших
Пенсии и льготы для миллионов украинцев вырастут: стало известно, кто и сколько получит
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"У нас здесь была медсестра Оля, которая оказывала помощь всем: и психологическую, и физическую", — рассказывает Татьяна.
Тогда решили готовить одну общую еду на всех 46 человек, живших в подвале. Лучше всего это было делать в квартире Татьяны, потому что у нее еще был газ.
Готовили, рассказывает женщина, все: приносили, что могли и во все женские руки становились готовить. Распределяли труд, чтобы каждый за что-то отвечал.
Однажды двор заехали БТРы и танки россиян. Зашли в подъезд, нашли Татьяну и спросили: “Кто главный?” А главной была она. Женщина вышла к россиянам, а мужчинам приказала сидеть в подвале — неизвестно, что бы сделали оккупанты с ними.
Татьяна рассказывает, как россиянин Дмитрий отвел ее в сторону и начал пересказывать методички Кремля.
"Он говорит: “Ваша власть вас бросила, она знала, что здесь будут бои, и не вывезла мирных отсюда. Я предлагаю вам эвакуацию в Белорусь”. Но я ему не поверила. Только попросила время на размышления.
Вернулась к своим и предупредила, что это может быть ловушка. Мы никуда не уедем. В другом подвале уже начали составлять какой-то список для эвакуации — я порвала его", - говорит женщина.
Когда оккупант во второй раз вызвал Татьяну, она заявила: никто никуда из дома не уедет.
9 марта был первый “зеленый коридор” из города. Люди с двухмесячными детьми выходили на улицу, когда над ними разрывались снаряды. Женщина рассказывает, что тогда буквально все вокруг пылало, в каждом частном секторе стоял вражеский танк или БТР.
Но люди выбрались. Татьяна радуется, что тогда не позволила ни себе, ни другим сесть на автобусы россиян: неизвестно, вернулись бы они еще когда-нибудь домой.
Напомним, ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" несет огромные потери, кладбище, где хоронят наемников, стремительно разрастается.
Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.