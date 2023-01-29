62-летняя жительница Гостомеля Татьяна Скиба стала настоящей героиней в первые дни полномасштабной войны.

Как передает Факты, она спасла более сотни местных жителей, поддерживала людей, обустроила подвал и не дала оккупантам обмануть местных жителей.

Ее муж Юрий был тем, кто снял на телефон полет российских вертолетов, которые затем бомбили гостомельский аэродром. Но уезжать Татьяна и Юрий не захотели: не могли покинуть дом и испуганных соседей.

— Как я могла поехать, если я образец для всех людей в этом доме?!

25 февраля бои шли прямо возле их дома. Тогда Татьяна сплотила людей и открыла для всех подвал. Вместе они его и убирали. Впоследствии даже обустроили целый медпункт, потому что люди либо болели, либо получали ранения.

"У нас здесь была медсестра Оля, которая оказывала помощь всем: и психологическую, и физическую", — рассказывает Татьяна.

Тогда решили готовить одну общую еду на всех 46 человек, живших в подвале. Лучше всего это было делать в квартире Татьяны, потому что у нее еще был газ.

Готовили, рассказывает женщина, все: приносили, что могли и во все женские руки становились готовить. Распределяли труд, чтобы каждый за что-то отвечал.

Однажды двор заехали БТРы и танки россиян. Зашли в подъезд, нашли Татьяну и спросили: “Кто главный?” А главной была она. Женщина вышла к россиянам, а мужчинам приказала сидеть в подвале — неизвестно, что бы сделали оккупанты с ними.

Татьяна рассказывает, как россиянин Дмитрий отвел ее в сторону и начал пересказывать методички Кремля.

"Он говорит: “Ваша власть вас бросила, она знала, что здесь будут бои, и не вывезла мирных отсюда. Я предлагаю вам эвакуацию в Белорусь”. Но я ему не поверила. Только попросила время на размышления.

Вернулась к своим и предупредила, что это может быть ловушка. Мы никуда не уедем. В другом подвале уже начали составлять какой-то список для эвакуации — я порвала его", - говорит женщина.

Когда оккупант во второй раз вызвал Татьяну, она заявила: никто никуда из дома не уедет.

9 марта был первый “зеленый коридор” из города. Люди с двухмесячными детьми выходили на улицу, когда над ними разрывались снаряды. Женщина рассказывает, что тогда буквально все вокруг пылало, в каждом частном секторе стоял вражеский танк или БТР.

Но люди выбрались. Татьяна радуется, что тогда не позволила ни себе, ни другим сесть на автобусы россиян: неизвестно, вернулись бы они еще когда-нибудь домой.

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