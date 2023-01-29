В Киеве 3-летний мальчик проглотил магниты и луна жила с ними. Врачам удалось спасти маленького пациента.
Как рассказали медики, магниты внутри ребенка обнаружили случайно. Родители мальчика обратились к врачу, когда сынишка простудился. При обследовании маленького пациента у педиатра медик назначил рентген-снимок, на котором с удивлением увидели 8 магнитов, замкнутых в круг.
Остается загадкой, где ребенок нашел магниты, поскольку дома таких игрушек нет, отмечается в сообщении.
«Семью немедленно отправили в Охматдет. При дообследовании было обнаружено четыре погрета в желудке, а остальное – вне его», - рассказали медики.
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Часть магнитов врачам удалось извлечь эндоскопически, другие уже с помощью хирургического вмешательства. По словам заведующей отделением эндоскопии Дарии Вороняк, магниты были в состоянии распада и находились в желудке малыша довольно продолжительное время, возможно около месяца.
Медики призывают родителей не покупать детям магниты и игрушки, у которых есть такие предметы. Взрослым следует быть внимательными к симптомам, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок проглотил магниты. Среди них – боль в животе, рвота и температура.
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