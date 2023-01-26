Казалось бы безобидная покупка в Интернете обернулась несчастьем для 27-летней девушки.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, 25 января в области зарегистрирован первый в этом году случай ботулизма.

Было установлено, что 27-летняя девушка употребляла вяленого леща, которого получила по заказу в интернете.

Симптомы появились через несколько часов после угощения: боли в животе, общая слабость, повысилась температура.

Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии и поставлен диагноз – ботулизм.

«Предоставлено необходимое симптоматическое лечение и введена противоботулиническая сыворотка. Больная продолжает лечение», – рассказали врачи.

Также украинцам напомнили, что ботулизм – это очень опасное и во многих случаях смертельное токсико-инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, зараженных микробом группы клостридий. Возбудителем является бактерия – Clostridium botulinum.

Пищевые продукты, загрязненные этим микробом и недостаточно обработанные, становятся причиной заболевания ботулизмом.

Чаще Clostridium botulinum можно обнаружить в продуктах домашнего приготовления: соленой и копченой рыбе, мясной тушенке, консервированных грибах и овощах.

Инкубационный период при ботулизме составляет от нескольких часов до 5 дней.

Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, сначала это кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор).

В дальнейшем возникает нарушение зрения — один из первых признаков ботулизма. Также возникают жажда, сухость слизистых, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на ощущение «комка» в горле, боль во время глотания, раздражение в горле.

Также больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, повышение температуры тела. В тяжелых случаях пациентов беспокоит чувство нехватки воздуха. Развивается дыхательная недостаточность, являющаяся причиной смерти при ботулизме.

Чтобы уберечься от ботулизма необходимо избегать потребления продуктов домашнего производства, особенно если сомневаетесь в их качестве и условиях хранения или транспортировки: вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы; мясных и грибных консервов; овощных консервов домашнего производства.

Спасти жизнь в случае заболевания ботулизмом может только квалифицированная помощь в условиях стационара с введением противоботулинической сыворотки.

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