Мама военнопленного, месяцами не видевшая своего сына, рассказала о том, как живет по эту сторону русского плена.

Как пишет "Украинская Правда", Ольга с мужем живут в маленькой деревне на Кировоградщине. Имеют дом, свой огород, небольшой курятник рядом. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, единственный сын супругов – 20-летний Алексей – был на учениях в Херсонской области, вблизи границы с Крымом.

"24 февраля в 4 часа утра мне позвонили российские военные и сказали, что наш сын у них и чтобы мы не переживали" , - понимая, что Россия начала полномасштабное вторжение, а сына взяты в плен, не нервничать в то утро было невозможно, говорит Ольга. Тогда же в последний раз услышала голос парня.

"Я спрашиваю, сын, ты в плену? Он говорит - да, ма, я в плену. И все, больше я его голоса не слышала", - вспоминает женщина.

Увидеть ребенка позже удалось по российскому телевидению. К тому времени еще 19-летний Алексей попал в материалы россиян об украинских военнопленных.

"На видео он со мной говорил. Говорил, что все хорошо, его не бьют. Он плакал", – говорит Ольга.

11 месяцев, пока идет война, никакой информации или названия поселка, где взяли в плен ее сына, она не видела. Признается, что отчаиваться стало привычным делом, когда тебе – 56 лет, мужу – 59, и у вас единственный сын, говорит Оля.

Сейчас женщина мечтает об одном – увидеть фамилию сына в списке возвращенных.

"Когда звонишь в штаб, а тебе говорят: "Мы делаем все возможное, ждите", хочется взять телефон и бросить", – говорит Ольга.

Пленному сыну мать дважды писала письма, супруги рассказывают о нем журналистам и выплачивают свои эмоции дома. Родители не забывают поздравлять сына с праздниками: Днем рождения, Рождеством или Маланкой. Это все желают сыну фотографии, которая стоит на комоде в гостиной дома.

"Сейчас ничего не радует. Вот живешь так: живешь и ждешь", – признается Ольга.

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